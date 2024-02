Torna il Campionato invernale di vela d'altura 'Città di Manfredonia'

Al via la XVIII edizione del Campionato Invernale di vela d’altura “Città di Manfredonia” – Gargano Winter Race nelle acque del Golfo, dal 18 febbraio al 28 aprile 2024. Le prime due date sono l’anello di congiunzione con i 17 Campionati Invernali precedenti, mentre nelle successive tappe si è scelto il cambiamento, preferendo rotte costiere ai percorsi su boe. Regate più adatte ad una flotta di diportisti a cui piace la tecnica ma non quella esasperata dell’agonismo sfrenato. Si è colta l’occasione per rivitalizzare eventi velici storici come la Daunia Cup Lions, il Trofeo Rotary IYFR e la Regata dei Trabucchi.

Si parte il 18 Febbraio con la prima tappa a Manfredonia con percorso su boe a bastone. A seguire, il 3 Marzo, la seconda tappa parte da Manfredonia, giro di boa nella baia di Mattinata e ritorno alla base. Sarà assegnato nell’occasione l’ormai consolidato Trofeo Daunia Cup Lions giunto alla IX edizione.

Due settimane dopo, il 17 Marzo la 3^ tappa di Campionato con percorso da Manfredonia a Trani, tappa che vedrà l’assegnazione dell’ XI Trofeo Rotary IYFR. La domenica successiva 24 Marzo, tappa di ritorno da Trani verso Manfredonia: la Regata delle Palme. Grazie alla collaborazione della Lega Navale di Trani, la 3^ e la 4^ tappa rievocano le rotte spesso battute in passato per le regate locali tra Manfredonia e la costa meridionale. Poi, pausa di un mese circa, durante la quale la flotta avrà tempo e modo di fare un veloce rimessaggio, per poi giungere al lungo ponte del 25 Aprile. Partenza in notturna del Trofeo dei Trabucchi, con luna pressoché piena, nella serata del 26 Aprile con rotta diretta verso Rodi Garganico dove le barche regateranno tra i fantastici colori dell’alba e giungeranno a destinazione sabato 27.

Il Trofeo dei Trabucchi giunge così all’ VIII edizione dopo una lunga pausa che dura dal 2019. L’ultima tappa il 28 Aprile, nello stesso weekend della “Trabucchi”, sulla rotta di rientro verso la base, partirà da Rodi Garganico per tagliare il traguardo finale del Campionato a largo di Vieste, dopo aver girato una boa di disimpegno nella splendida baia di Peschici. Le varie tappe saranno allietate dalle premiazioni dei singoli eventi con conviviali goliardici tra sportivi e amanti del mare, occasioni di confronto, di socialità e scambio di informazioni tecniche.

La proclamazione dei vincitori del Campionato avverrà con la cerimonia di premiazione che si terrà domenica 5 Maggio 2024 alle ore 18:30 presso la sede sportiva della Lega Navale di Manfredonia in Viale Miramare. Con il coordinamento del delegato regionale LNI Marcello Zaetta, proficuo e sinergico è risultato il gioco di squadra di tutte le sedi della Lega Navale Italiana che si affacciano sulla costa garganica – dichiara il presidente Francesco Brunetti della Lega Navale di Manfredonia – quali le Sezioni di Manfredonia, Vieste, Peschici, Ischitella e la neocostituita Delegazione di Rodi Garganico col suo energico presidente Michele Presutto.