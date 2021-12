Manfredonia, tutto pronto per il Campionato invernale di vela d'altura "Winter race"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

E' tutto pronto per l'undicesima edizione del Campionato invernale di vela d'altura "Winter race 2016/2017", organizzato dalla Lega Navale di Manfredonia.

Sono 26 le imbarcazioni previste alla partenza che si terrà domenica 16 ottobre con partenza alle 10 nelle acque del porto di Manfredonia. I partecipanti arriveranno da ogni parte della Puglia, per non perdersi gli eventi e la buona organizzazione offerta dalla Lni di Manfredonia, reduce dal successo avuto con l'ultima edizione della "Pizzomunno Cup".

Alla gara parteciperanno anche nomi importanti del circuito come il tranese Niki Vescia, campione di match race. Ci sarà anche il leccese Luigi Masturzo che, con la sua imbarcazione "Be-wild", è reduce da una bella prestazione alla Palermo-Montecarlo e vanta un palmares che vede la vittoria del campionato nazionale vela d'altura "Roma per due" e il terzo posto alla "Swan cup".

"Non ci fermiamo mai - dice il presidente della Lega Navale di Manfredonia, Donato D'Andrea -. Ad un mese di distanza dal successo ottenuto con la "Pizzomunno Cup" eccoci nuovamente in azione per il campionato invernale. Manfredonia si conferma una delle città più importanti in Puglia nel circuito velico. Vogliamo far diventare questo sport uno dei più importanti del territorio e oltre che forza trainante del turismo".