Campionati italiani di scherma, Foggia sul podio con un oro e due bronzi nella sciabola

La Capitanata porta a casa un argento e due bronzi nella prima giornata degli assoluti 2023 dei campionati italiani di scherma a La Spezia. Sulle pedane del PalaMariotti, nelle prove individuali di sciabola, il foggiano delle ‘Fiamme Oro’ Francesco Bonsanto e il sanseverese del ‘Centro Sportivo Esercito’ Emanuele Nardella hanno conquistato rispettivamente il secondo e il terzo posto nella competizione maschile. Terzo posto in quella femminile, invece, per Michela Battiston, friulana in forza all’Aeronautica Militare che si allena al ‘Circolo Schermistico Dauno’.

Il titolo italiano è sfuggito per una sola stoccata a Francesco Bonsanto che in finale ha perso 15-14 con il compagno di squadra Riccardo Nuccio. Nei turni precedenti Bonsanto aveva regolato nell’ordine Arnaldo Piserchia del ‘Circolo Schermistico Dauno’ per 15-6, Alberto Arpino dei vigili del fuoco per 15-4, Daniele Franciosa dell’Aeronautica Militare per 15-11 e in semifinale Mattia Rea dei carabinieri col medesimo punteggio.

Emanuele Nardella, invece, ha superato Giorgio Marciano delle ‘Fiamme Azzurre’ per 15-12, Luca Fioretto delle ‘Fiamme Oro’ per 15-12 e Francesco De Robbio del ‘Petrarca Scherma’ per 15-10, ma in semifinale è stato sconfitto da Nuccio col punteggio di 15-11.

Nel tabellone femminile Michela Battiston ha messo in riga Elisabetta Borrelli del ‘Club Scherma Roma’ per 15-6, Alessia Di Carlo dell’Aeronautica Militare per 15-7 ed Eloisa Passaro delle ‘Fiamme Oro’ per 15-13, ma in semifinale è stata sconfitta 15-12 dalla compagna di Nazionale Rossella Gregorio che ha poi vinto il titolo italiano superando in finale Carlotta Fusetti delle ‘Fiamme Gialle’.

Sul terzo gradino del podio con Battiston anche Benedetta Baldini dell’Esercito. Si è fermato all’altezza degli ottavi di finale il cammino di Martina Criscio: la foggiana delle ‘Fiamme Oro’ è stata battuta 15-11 da Manuela Spica delle ‘Fiamme Gialle’.