Pankration, la Real Fight di Foggia porta a casa due titoli italiani e un argento

Grandi risultati per la Real Fight Academy di Foggia, che risponde presente al campionato italiano di Pankration, portando a casa due titoli nazionali. Il team foggiano ha festeggiato il doppio titolo grazie a Giovanni Francavilla e Diego Turi che hanno conquistato l'oro rispettivamente nelle categorie under 13 e under 17. Argento per Angelo Francavilla, mentre Simone Grosso ha ottenuto un ottimo quarto posto. Si è fermato al primo turno, per squalifica, Luca Turi.