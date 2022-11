Pankration, l'Asd Artagon Foggia fa incetta di medaglie: 24 atleti sul podio

Ben 24 atleti sul podio: l'Artagon Foggia torna da San Pietro al Tanagro con un grande risultato al campionato assoluto di Pankration (sport da combattimento misto, rivisitazione moderna del pancrazio di origine greca).

All'evento hanno partecipato 25 società provenienti dalle varie regioni con 245 atleti che si sono contesi il titolo italiano. Tra le società partecipanti, anche l'Asd Artagon Foggia, classificatasi al terzo posto nella classifica a squadre, grazie ai risultati conseguiti dai propri atleti nelle specialità Palesmata, Polydamas e Athlima. La giornata di ieri ha visto all'opera gli atleti under 13, under 15 e under 17, mentre quella di oggi gli under 20 e under 35. L'Artagon Foggia ha conquistato ben 11 medaglie d'oro, 5 d'argento e 9 di bronzo.