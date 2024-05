Non solo Olimpiadi, Foggia in pedana anche agli Europei di scherma a Basilea con Samele, Criscio e Battiston

A circa ventiquattro ore di distanza dalle convocazioni per i Giochi Olimpici di Parigi, la Federazione Italiana Scherma ha diramato l’elenco dei partecipanti ai Campionati Europei Assoluti in programma a Basilea, in Svizzera, da martedì 18 a domenica 23 giugno: una lista che ricalca, come era logico che fosse, i nominativi degli atleti convocati per la rassegna a Cinque Cerchi.

Ritroviamo, pertanto, nella sciabola il foggiano delle Fiamme Gialle Luigi Samele, la foggiana in forza alle Fiamme Oro Martina Criscio e la friulana dell’Aeronautica Militare Michela Battiston, che si allena al Circolo Schermistico Dauno.

Tutti e tre prenderanno parte sia alle prove individuali che alle gare a squadre: Samele sarà dunque in pedana mercoledì 19 giugno con la gara individuale e domenica 23, giornata di chiusura, tornerà in pedana coi compagni Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre.

Criscio e Battiston gareggeranno, invece, giovedì 20 nella prova individuale e sabato 22 in quella a squadre assieme a Chiara Mormile e Irene Vecchi.

Nello staff tecnico del CT della sciabola Nicola Zanotti figura, inoltre, il Maestro foggiano Benedetto Buenza.

Nel 2023, con le prove individuali disputate a Plovdiv e quelle a squadre a Cracovia nell’ambito degli European Games, l’Italia ha stabilito il nuovo record di medaglie vinte nella competizione continentale, ben 16.

Quello di Basilea sarà di fatto l’ultimo importantissimo test prima dell’appuntamento che attende la scherma azzurra dal 27 luglio al 4 agosto coi Giochi Olimpici di Parigi.