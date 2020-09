Calendario Serie C: per il Foggia, subito esordio con il Bisceglie

Sarà il Bisceglie il primo avversario del Foggia nel prossimo campionato di Serie C. Il sorteggio del calendario ha infatti accoppiato alla prima giornata proprio le due compagini che hanno ottenuto il pass per la terza serie (al posto di Picerno e Bitonto), attualmente identificate con le lettere X e Y. Non è ancora chiaro se spetterà ai rossoneri esordire in casa: la Lega Pro non ha infatti chiarito a quale delle due squadre corrisponda la X e la Y. Da ricordare, inoltre, che quasi certamente (manca l'ufficialità) sia il Foggia che il Bisceglie esordiranno direttamente dalla terza giornata, grazie alla proroga concessa dalla Lega Pro per poter concludere le operazioni di mercato.

Qualora i rossoneri fossero identificati con la lettera Y, l'atteso derby con il Bari si giocherà domenica 1° novembre alla ottava giornata, allo Zaccheria. Se invece fossero identificati con la X, il derby si giocherebbe all'ultima giornata il 17 gennaio.

Per quanto riguarda gli altri top club della categoria, il Bari esordirà in casa della Virtus Francavilla, mentre il Palermo comincerà a Teramo. Interessante il match tra Juve Stabia e Monopoli.

La prima giornata del girone C

Avellino-Turris

Catania-Paganese

Cavese-Vibonese

Juve Stabia-Monopoli

Potenza-Catanzaro

Teramo-Palermo

Ternana-Viterbese

Trapani-Casertana

Virtus Francavilla-Bari

Y-X