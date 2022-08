Girone di ferro per i rossoneri: Pescara e Viterbese le novità, entusiasmo a Cerignola

E' stato posticipato a domani, alle ore 12, il sorteggio dei calendari del campionato di Lega Pro 2022/23, la cui presentazione avverrà nel 'Salone d’Onore' del Coni in piazza Lauro De Bosis 15 a Roma, mentre l’evento sarà trasmesso in diretta su Rai Sport dalle 12. Il posticipo si è reso necessario perché il Tar del Lazio – in accoglimento dell’istanza delle società Campobasso e Teramo contro l’esclusione dal campionato di Serie C – ha fissato la relativa seduta a martedì 2 agosto. Di conseguenza, dovendo attendere fino alla sentenza del Tar del Lazio, il Consiglio Federale, nella seduta odierna, non ha potuto procedere con l’ufficializzazione dei ripescaggi. La composizione dei gironi, con i club partecipanti alla Lega Pro 2022/23, sarà quindi completata solo a far data dal 2 agosto.

Oggi il Consiglio direttivo ha deliberato la composizione dei tre gironi. Nel girone del Calcio Foggia 1920 non c'è il Campobasso, che ha perso il ricorso contro la sua esclusione. Le novità sono rappresentate dal Pescara di Alberto Colombo e dalla Viterbese di Giacomo Filippi. Messina, Avellino, Crotone, Catanzaro, Fidelis Andria, Gelbison., Giugliano, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Picerno, Potenza, Taranto, Turris e Virtus Francavilla le altre avversarie dei rossoneri..

C'è anche l'Audace Cerignola, tornata in serie C dopo 85 anni. Nella città ofantina c'è grande entusiasmo. L'appuntamento con la storia passerà dai tifosi, chiamati ad abbonarsi, "per vincere nuove sfide e per continuare a scrivere nuove pagine di storia".