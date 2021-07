Calciomercato Foggia: Salvi rescinde e va al Legnago

Il centrocampista 34enne lascia Foggia dopo due stagioni, una in D e l'altra in serie C, nelle quali ha totalizzato 40 presenze tra campionato e playoff

La conferma è giunta ieri durante la conferenza stampa di Canonico, Zeman e Pavone. Stefano Salvi ha risolto il suo legame contrattuale con il Foggia per accasarsi a Legnago.

Manca solo l'ufficialità che giungerà nelle prossime ore. Salvi firmerà un contratto di due anni. Il centrocampista 34enne lascia Foggia dopo due stagioni, una in D e l'altra in serie C, nelle quali ha totalizzato 40 presenze tra campionato e playoff. Quella di Salvi non sarà l'unica rescissione. Nella giornata di oggi si attende l'ufficialità della risoluzione del contratto di Ermanno Fumagalli.