Calciomercato Foggia, arriva il regista: dal Cesena ecco Davide Petermann

Terzo colpo in entrata per il Foggia di Zeman e Pavone, che ha da poco ufficializzato l'ingaggio di Davide Petermann, centrocampista classe '94 che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Cesena, militando nel girone B di serie C (34 presenze e 1 gol).

Cresciuto nel settore giovanile del Siena, si trasferisce al Palermo dove disputa due campionati di Primavera.

Nell’estate del 2014 passa in prestito al Sudtirol, dove esordisce tra i professionisti, dopo il mercato di gennaio, prosegue, sempre in Serie C, alla Torres. Al Palermo, che ne aveva conservato la proprietà, torna due volte: nel febbraio del 2016, dopo la prima parte della stagione al Santarcangelo, ma un infortunio gli impedisce il debutto nella massima serie e nel 2017 (dopo un campionato diviso tra Teramo e Carrarese) quando fa in tempo ad assaggiare la serie B prima di trasferirsi alla Sicula Leonzio.

Liberatosi dal club rosanero, inizia la stagione 2018/19 nelle file della Reggina per chiuderla alla Pistoiese. Prima di passare in terra romagnola, squadra in cui ha militato nella stagione appena trascorsa, va alla Vibonese, dove colleziona 26 presenze e 3 reti.

Petermann ha firmato un contratto biennale.