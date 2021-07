Alexis Ferrante è un giocatore del Foggia

Alexis Ferrante è un nuovo giocatore del Foggia. L'attaccante italo-argentino classe '95, di proprietà della Ternana, passa alla società rossonera con la formula del prestito.

Attaccante classe 1995, ha esordito in serie C a soli 15 anni con il Piacenza, passando successivamente alla Roma dove cresce nelle giovanili, arrivando nel giro della prima squadra, all’epoca agli ordini di Mister Zdenek Zeman.

Nel 2013 iniziò l'avventura in Lega Pro: nella prima parte del campionato 2013-2014 militò nell’L’Aquila per poi passare a gennaio alla Lumezzane. La stagione successiva, sempre in serie C, cominciò con la Lucchese per poi passare a metà stagione al Savoia, rescidendo successivamente il contratto con la Roma che ne deteneva ancora il cartellino.

Il neo attaccante rossonero, trascorse due stagioni in Serie D, prima di approdare in serie cadetta, al Brescia prima e al Pisa poi. Nel 2018 il passaggio al Pescara, che lo girò in prestito in terra marchigiana al Fano. Le ultime due stagioni le ha trascorse alla Ternana dove ha riconquistato la serie B, vincendo il campionato di Lega-Pro girone C.

Ferrante si aggregherà nella giornata di oggi alla squadra, per essere a disposizione di mister Zeman già nella giornata di domani.