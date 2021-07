Calciomercato Foggia, ufficiale l'ingaggio di Garattoni: ha firmato un biennale

Il Foggia rimpolpa il reparto arretrato: è ufficiale l'ingaggio di Alessandro Garattoni, terzino classe 2000 reduce dalla stagione con la maglia della Juve Stabia (30 presenze).

Cresciuto calcisticamente nel Cesena, nel 2017 si è trasferito all'Imolese dove è rimasto in prestito tre stagioni (1 in D e 2 in C) prima del passaggio nellel file delle 'vespe'.

Ha firmato un contratto di due anni.