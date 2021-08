Il Foggia di Zeman ha un nuovo portiere: dalla Cremonese arriva Volpe

Giacomo Volpe è rossonero. Il Calcio Foggia 1920 ha comunicato oggi di aver acquisito, a titolo definitivo, dalla Unione Sportiva Cremonese il diritto alle prestazioni sportive del portiere classe 1996.

Volpe è cresciuto nel settore giovanile della Juventus. La sua carriera è iniziata con la Correggese in serie D nel 2015, per poi proseguire con il Gubbio con cui ha vinto un campionato di serie D e disputato, poi, i due successivi campionati di Serie C, quindi il balzo alla Cremonese. Con i grigiorossi ha collezionato 11 presenze in serie B, 9 nella scorsa stagione.

Volpe ha firmato con il Foggia fino al 30 giugno 2022.