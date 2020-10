Calciomercato Foggia, colpo a centrocampo dei rossoneri: ufficiale l'ingaggio di Michele Rocca

Colpo a centrocampo del Foggia, che si aggiudica le prestazioni del centrocampista Michele Rocca, centrocampista scuola Inter classe 1996. Malgrado la giovane età (24 anni e mezzo) Rocca vanta già un'esperienza pluriennale nella serie cadetta. Dopo l'esordio in A nelle file della Sampdoria, nel 2015, a gennaio del 2016 passa al Lanciano dove disputa 17 partite. La stagione successiva passa al Latina, dove mette a referto 26 presenze. Due le maglie indossante nella stagione 2017/18. I primi sei mesi li trascorre alla Pro Vercelli in serie B (3 presenze), prima di trasferirsi alla Feralpisalò (13 presenze e 2 gol), unica esperienza in serie C. Le ultime due stagioni lo hanno visto vestire la maglia del Livorno (31 presenze e 2 gol) da cui si è svincolato di recente.

Mezzala di qualità e con spiccata propensione per gli inserimenti, Rocca contribuisce ad alzare il livello tecnico di un centrocampo apparso piuttosto povero di idee nelle prime due gare di campionato. Indosserà la maglia numero 33: "Sono felice di essere arrivato in un club storico e glorioso come questo, sono certo che mi farà bene respirare l'aria di una città che vive il calcio sette giorni su sette. Ringrazio il direttore per avermi coinvolto in questo progetto avvincente, metterò a disposizione del gruppo la mia esperienza e la voglia di far bene con questa maglia addosso", ha dichiarato il neoacquisto rossonero.