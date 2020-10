Calciomercato Foggia, c'è un ritorno a sorpresa: ufficiale l'ingaggio di Agostinone

In attesa di conoscere gli sviluppi sulla vicenda Maiuri, il Foggia piazza un nuovo colpo, e si tratta di un ritorno. È ufficiale l'ingaggio di Giuseppe Agostinone, foggiano doc, e tra i protagonisti della duplice promozione dalla D alla C (prima divisione) tra il 2012 e il 2014. Con De Zerbi in panchina, Agostinone vinse anche la Coppa Italia di Lega Pro nella stagione 2015/16, conclusasi poi con l'amara sconfitta nella finale playoff con il Pisa.

Centrocampista poi convertito a terzino, nato a Foggia e cresciuto nel settore giovanile. In rossonero ha totalizzato 150 presenze mettendo a segno 8 gol. Nella carriera del 32enne anche esperienze importanti in Serie C con Martina, Pro Vercelli, Montichiari, Piacenza, Lecce, Virtus Francavilla, Alessandria ed infine il Lecco, club dal quale si è svincolato per poter firmare il suo contratto con il Foggia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Tornare finalmente a casa, difendendo i colori della squadra della mia città, giocando nel mio stadio: di più non potevo chiedere. Essere un calciatore del Foggia è da sempre una grande responsabilità, soprattutto per chi come me è cresciuto con questa maglia incollata addosso, della quale sono il primo tifoso. Non c’è bisogno di aggiungere altro, sono pronto”.