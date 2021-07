Doppio colpo Audace: ufficiali gli ingaggi di Giacomarro e dell'under Mehdi

Il primo, classe '95, ha vestito nelle ultime due stagioni la maglia del Casarano, ma vanta oltre 150 presenze in serie C. Il ventenne franco-algerino, ex Fasano, andrà a rinfoltire la pattuglia degli Under

Doppia operazione di mercato per l'Audace Cerignola, che nella giornata di ieri ha ufficializzato l'ingaggio del centrocampista Dario Giacomarro. Nella giornata di oggi, invece, è arrivato Mehdi Dorval, terzino ambidestro ventenne.

Giacomarro, nelle ultime due stagioni, ha vestito la maglia del Casarano. Con i salentini ha totalizzato 26 presenze e una rete nella stagione 2020/21 e 22 presenze nell’annata 2019/20. Per lui, in precedenza e nonostante la giovane età, già oltre 150 presenze in serie C con le casacche di Melfi (2014/16), Gubbio (2016/18) e Bisceglie (2018/19). Il centrocampista (mediano ma all’occorrenza anche mezzala) è cresciuto calcisticamente nelle fila dell’U.S. Palermo.

Dorval, 20enne, franco-algerino, terzino ambidestro, proviene dall’U.S. Fasano. Giunto in Puglia, nel febbraio scorso, ha contributo alla salvezza dei bianco-azzurri nel campionato di serie D girone H 2020/21. In passato, ha vestito le casacche dell’FCM Aubervilliers (Championnat National 3, quinto livello del calcio francese) e dell’Amiens (Ligue 2 francese). Dorval sarà uno degli elementi che andrà a comporre il pacchetto under a disposizione di mister Michele Pazienza.