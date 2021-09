Zeman perde Ferrante, ma resta fiducioso: "Turris squadra ostica, ma mi aspetto altri miglioramenti"

L'attaccante ex Ternana fermato precauzionalmente per un affaticamento al bicipite femorale. Tra i possibili titolari anche l'ultimo arrivato Di Grazia: "Ci servirà tanto, cercheremo di sfruttarlo al meglio"

La prima notizia che dà non è delle più belle: Alexis Ferrante non sarà della partita. Contro la Turris l'attaccante ex Ternana non sarà disponibile a causa di un piccolo fastidio al bicipite femorale. "Un leggero affaticamento", fa sapere la società rossonera, ma sufficiente per suggerire un riposo precauzionale e il forfait per il secondo impegno casalingo di fila di domani sera.

Una sfida che giunge a sei giorni dal poker inflitto al Potenza, nella quale Zeman spera di trovare nuovi miglioramenti e un altro risultato positivo: "Mi aspetto di proporre un gioco che ci faccia fare buon risultato". Sdengo non nasconde le legittime preoccupazioni per l'impegno di domani che si preannuncia tutt'altro che agevole: "La Turris è una squadra ostica, una costola dell'Atalanta. Gioca con un 3-4-3 molto movimentato. Tutti partecipano a entrambe le fasi, quindi non si può identificare un reparto più pericoloso di altri. Ci creeranno sicuramente dei problemi che speriamo di risolvere, cercando le giuste contromisure".

Il tecnico boemo resta soddisfatto e fiducioso: "Miglioramenti? La mia squadra si impegna sempre e questo per me è già un miglioramento". Rispetto alla gara con il Potenza si aspetta ulteriori passi in avanti: "Domenica abbiamo segnato tre gol in sette minuti perché si sono presentate tre situazioni favorevoli, oltre al tiro di Petermann. Spero che la squadra riesca a fare qualcosa di più rispetto alle precedenti gare".

Com'è suo costume, non fa rivelazioni sulla formazione, ma qualche indicazione sulle scelte la dà: "La squadra mi ha soddisfatto, certe scelte andranno fatte anche in base all'avversario. Qualche piccolo cambiamento ci potrà essere, anche perché mercoledì giochiamo di nuovo (c'è il secondo turno di Coppa Italia con il Messina, alle 17.30 allo Zaccheria, ndr), poi vediamo che starà meglio".

Un cambio, seppur forzato, ci sarà sicuramente in attacco, per via dell'assenza di Ferrante. Tra i papabili spicca Di Grazia, il cui impatto è stato sicuramente soddisfacente nella gara col Potenza, con l'assist per il 3-1 di Merkaj e il pregevole cambio di fronte per Curcio in occasione del quarto sigillo rossonero: "Lo valuto, poi sarà quel che sarà", dice Zeman abbozzando un sorriso sornione. "Di Grazia lo giudico positivamente, tecnicamente è molto bravo e sa anche segnare. Ci servirà tanto, cercheremo di sfruttarlo al meglio".