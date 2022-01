Zeman incontra Canonico: vertice in corso allo 'Zac'. Prove di riconciliazione?

Prima l'allenamento senza mister, poi l'arrivo - ormai inaspettato - del boemo. In casa Foggia regna ancora l'incertezza sul 'matrimonio' con Zeman, il cui addio sembrava cosa fatta a seguito dell'esonero di Pavone.

L'unico dato certo, al momento, è che è in corso un vertice tra la dirigenza e il boemo, i cui esiti saranno noti solo al termine. Ai cronisti presenti sul campo di allentamento, Zeman ha dichiarato, tagliando corto, di essere ancora l'allenatore del Foggia. "Lo sarà anche da lunedì?" viene incalzato. "Vedremo", la sua risposta che non conferma nè smentisce le voci di crisi. Sarà l'andamento del vertice a orientare la decisione finale.

Intanto, per i giocatori rossoneri, è stato un allenamento senza mister nè tecnici (presente solo il preparatore dei portieri). In campo l'aria era pesante, e nessuno ha voluto rilasciare dichiarazioni o commentare la situazione. Presente anche Hachim Mastour, ex enfant prodige del Milan, che già domenica era in tribuna ad assistere alla gara col Latina.