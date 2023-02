Volto nuovo in difesa per il Cerignola

Il mercato degli svincolati non chiude mai. E vale anche per chi si è svincolato entro il 31 gennaio. Come nel caso di Gabriel Santoni, centrale difensivo classe 2011, nuvo tassello a disposizione di mister Pazienza per l'Audace Cerignola. Fino a qualche settimana fa era alla Viterbese con cui ha collezionato cinque presenze in campionato e una in Coppa Italia di Serie C. Cresciuto nei settori giovanili di Città di Ciampino e Nuova Tor Tre Teste, dalla stagione 2019/2020 ha militato per tre stagioni consecutive in Serie D con la maglia del Cynthialbalonga (87 presenze e 2 gol).