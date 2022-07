Volto nuovo in attacco per il Pietramontecorvino

Il Pietramontecorvino ufficializza un volto nuovo in attacco. Si tratta di Valentino Verderosa. classe 2001, proveniente dal San Salvo in Promozione dove, nella passata stagione, ha messo a segno cinque gol. In carriera, dopo aver raggiunto quota 25 reti nel campionato Under 19 con il Gambatesa, ha poi vestito la maglia del Foggia Calcio nel settore giovanile prima di far ritorno, nel campionato di Eccellenza, nella società biancoverde molisana dove ha messo a segno un totale di 17 reti in due stagioni.