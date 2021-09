Vitulano Drugstore Calcio a 5 Manfredonia, pubblicato il calendario

Al Salone d’Onore del Coni, si è svolta stamane la manifestazione “Play, la stagione del Futsal”, l’evento che ha di fatto aperto la stagione 2021/2022. Dopo la presentazione dell’accordo con Sky Sport e della nuovissima Arena per le dirette tv, in quel di Salsomaggiore Terme, sono stati premiati tutti i protagonisti dello scorso campionato. Riconoscimenti per giocatori e giocatrici dell’ultima Serie A e per le società neopromosse che hanno meritatamente raggiunto il massimo campionato

Esordio in trasferta per i sipontini di mister Monsignori contro l’ostica Real San Giuseppe. Debutto interno al PalaScaloria nel primo turno infrasettimanale contro il Syn Bios Petrarca Padova e chiusura del primo trittico con la trasferta in terra romana, dove si affronterà il Ciampino Aniene. Pubblicato questa mattina il calendario della Serie A Calcio a 5, campionato che vedrà tra le protagoniste la neopromossa Vitulano Drugstore di Manfredonia e che partirà il prossimo 9 ottobre.

Le prime impressioni di Mister Monsignori: “Ad una prima analisi sommaria del calendario, posso dire che certamente è una partenza in salita - commenta misrer Monsignori presente questa mattina alla manifestazione di Salsomaggiore Terme assieme al vicepresidente Matteo Pacilli e al capitano Mirko Lupinella - Nelle prime cinque giornate affronteremo altrettante squadre di alta classifica. Alla quarta e alla quinta, contro Napoli e Pesaro, incontreremo le squadre più forti in senso assoluto del campionato. Esordio ostico con il San Giuseppe, contro una squadra che ha portato sotto al Vesuvio giocatori di primissimo livello come Salas, Patias, Ercolessi. Affronteremo poi il Padova in casa che ha perso Fornari ma ha inserito un giocatore come Kakà. Il trittico lo completeremo con Ciampino, squadra con ambizioni che è riuscita a portare Divanei e Wilde. Un calendario sicuramente difficile - prosegue Monsignori - ma per noi, essendo una matricola, saranno tutte montagne da scalare. Poteva andare un po' meglio ma dobbiamo necessariamente incontrare squadre più forti ed attrezzate di noi e dobbiamo essere pronti a farlo. La cosa che più mi preoccupa sono i 6 turni infrasettimanali e soprattutto i primi 20 giorni, dove avremo quattro partite sabato-martedi, sabato-martedì, che per una rosa come la nostra sono molto impegnative. Da valutare la grande pausa di un mese dall'8 gennaio all'8 febbraio, in occasione dei prossimi Campionati Europei che va gestita con grande attenzione”, conclude il trainer del Manfredonia Calcio a 5.