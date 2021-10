Il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia fa visita ai campioni d’Italia dell’Italservice Pesaro

Davide contro Golia è il titolo che si può dare alla sfida che attende i sipontini, impegnati stasera alle 20:00 in quel di Pesaro contro i bicampioni d’Italia, in un calendario discutibile che a poco più di 48 ore dall’impegno infrasettimanale contro il Napoli Futsal vede tornare sul parquet i biancocelesti, nella quinta giornata di Serie A del campionato di Calcio a 5. Gli uomini di mister Colini non hanno certo bisogno di presentazioni e sono reduci dal pari sul campo della Came Dosson, salvati da Cuzzolino a pochi secondi dalla sirena. I biancorossi sono i favoriti assoluti al titolo e si giocheranno in questa stagione le proprie carte anche in Champions League. Tra le proprie fila militano giocatori di livello internazionale assoluto come Borruto, Canal, Tonidandel, Espindola, Honorio, il portiere azzurro Miarelli e tanti altri. Per i ragazzi del Vitulano Drugstore C5 Manfredonia, amareggiati dalla classifica che li vede ultimi ancora al palo ma rinfrancati da grandi prestazioni, ultima quella di mercoledì contro gli uomini di mister Basile, il prestigio di giocare contro campioni di tale calibro e tentare di rendergli la vita difficile.

Augustin Crocco:”Penso che abbiamo fatto quattro grandi partite, dobbiamo continuare a lavorare e continuare tutti uniti. Sapevamo che poteva essere un inizio complicato, contro il Pesaro dobbiamo essere concentrati e non commettere errori. Dobbiamo avere la personalità per giocare questa partita. La prima vittoria arriverà perché la squadra se la merita, perché lavoriamo bene e ci impegniamo. Giocare in casa, come mercoledì, è bellissimo. Spero che i tifosi continuino a credere nella squadra, perché anche noi abbiamo bisogno di loro per raggiungere il nostro obiettivo”.

Diretta streaming su www.futsaltv.it a partire dalle ore 20.

Di seguito il tabellino dell'ultima gara disputata dalla Vitulano Drugstore Manfredonia contro il Napoli Futsal

VITULANO DRUGSTORE C5 MANFREDONIA-NAPOLI FUTSAL 2-3

RETI: 2’26” Boaventura, 11’49” Fortino, 17’27” Arillo, 13’31” st Crocco, 15’52” Fortino

Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: Lupinella, Caputo, Boaventura, Well, Caruso, Soloperto, Bartilotti, Persec, Pesante, Raguso, Boutabouzi, Cutrignelli, Crocco, Canabarro. All. Monsignori.

Napoli Futsal: Pagliaro, Daniele, Grasso, Perugino F., Coelho, Hozjan, Arillo, De Simone, Alex, Crema, Amirante, Turmena, Fortino, Molitierno, Capiretti, Perugino A. All. Basile.

Ammoniti: Boaventura,Turmena, Caputo, Grasso

Espulso: Turmena

Arbitri: sig. Cursi sez. Jesi, sig. D’Alessandro sez. Policoro

Crono: sig. Saverio Carone sez. Bari