Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: esordio sull'ostico campo del Real San Giuseppe

Sabato 9 ottobre al PalaCoscioni di Nocera Inferiore sarà storia per la Vitulano Drugstore Manfredonia Calcio a 5. Finalmente Serie A. Il sodalizio sipontino nato nel lontano 1998, farà il suo esordio nella massima categoria del calcio a 5 nazionale.

Una Serie A che si presenta, come detto da tutti gli addetti ai lavori, tra la più competitive e difficili dell’ultimo decennio. La truppa di mister Massimiliano Monsignori andrà a far visita ai campani di mister Tarantino, che si presentano ai nastri di partenza come una formazione rinnovata ed ambiziosa ma con basi solide. Un roster attrezzato quello gialloblu, che vede tra le sue fila, tra gli altri, i neoacquisti Joselito, Micheletto, il cholo Salas, Ercolessi, Bocca e il fenomeno Patias, autore di ben 19 reti nella scorsa stagione con la maglia della Feldi Eboli. Mancherà Petrov, tra i padroni di casa, appiedato dal giudice sportivo.

I biancocelesti, reduci da un precampionato positivo, con progressi graduali ma evidenti, saranno orfani di Rodrigo Canabarro che sconterà la giornata di squalifica rimediata nella stagione scorsa. Un avversario molto duro per la prima assoluta dei sipontini che dovranno dimostrare sin da subito di sapersi calare nella categoria, lottare su ogni pallone e provare a cercare di tornare a casa con un risultato positivo per mettere fieno in cascina per l’obiettivo stagionale della permanenza in categoria.

Mirko Lupinella: “Siamo sicuramente tutti emozionati per l’obiettivo raggiunto e per vederlo realizzato in questa prima giornata di campionato. Stiamo lavorando benissimo, abbiamo fatto dei miglioramenti incredibili e siamo pronti anche da un punto di vista fisico. La squadra è focalizzata sulla gara, non andremo lì per difendere ma per cercare di prendere punti in un campo che sappiamo difficilissimo contro una squadra forte ed attrezzata, senza precluderci nulla. Ogni giornata sarà difficile e complicata, perché ogni squadra attrezzata per fare bene, è piena di giocatori importanti e mi aspetto una bellissima gara. Noi daremo il massimo per cercare di portare il risultato migliore”.

Calcio d’inizio alle ore 18:00. Diretta streaming del match su Futsal Tv.