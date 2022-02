Vittoria pesantissima del San Marco contro il Real Siti

Tre punti d'oro per il San Marco di mister Marcello Iannacone che si aggiudica il derby davanti al proprio pubblico contro il Real Siti di mister Pino Lo Polito. Eppure sono i garganici a passare in svantaggio con la rete messa a segno dal solito Perchaud per gli ospiti. Ci pensano poi gli esperti Coco e Salerno a ristabilire la parità prima e a centrare la vittoria poi. Il San Marco passa a 16 punti, porta a dieci lunghezze il proprio distacco sul fanalino di coda Trani e fa sentire il fiato sul collo a Canosa, battuto a Barletta e con un punto in più sugli azzurrogranata. Borgorosso Molfetta e Real Siti sono appaiate a 18 punti. La salvezza dista al momento cinque punti. L'Orta Nova, infatti, ne ha 21 anche se deve recuperare la gara odierna contro l'Unione Calcio Bisceglie che non è stata disputata a causa di casi Covid tra le fila degli ortesi. Il gruppo delle sofferenti si chiude con il Vieste a quota 23.