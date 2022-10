Gallo vuole sfatare il tabu trasferta e accantona le vicende societarie: “Penso ad allenare la squadra”

La cura Gallo è ancora nelle sue fasi iniziali, seppur i primi riscontri positivi siano sotto gli occhi di tutti. Epperò, la classifica non è ancora tranquillizzante; inoltre, c’è un tabu da sfatare e uno zero da cancellare, quello delle vittorie in trasferta dove, fin qui, i satanelli hanno raccolto la miseria di due punti in cinque partite, segnando appena due reti e subendone otto. L’ultima gara lontano dallo ‘Zac’ è rientrata nel trittico di gare al termine delle quali la squadra di Gallo è riuscita a riemergere dalle sabbie mobili della zona playout. L’1-1 di Castellammare è sicuramente un buon punto di partenza, con la Viterbese domani servirà la stessa applicazione, lo stesso carattere, abbinate ai progressi nel gioco che mister Gallo richiede quotidianamente ai suoi: “Speriamo sia la gara giusta per vincere in trasferta, ma sarà una partita molto complicata. Abbiamo avuto una settimana intensa di lavoro, abbiamo caricato parecchio. Andremo a Viterbo con la consapevolezza di potercela giocare”, le parole del tecnico.

Un solo punto separa Foggia e Viterbese: dunque, quello di domani è un altro scontro diretto: “È una squadra che prova a giocare, c’è il difensore Ricci che ha un buon piede e cerca spesso di saltare le linee di passaggio con la palla profonda per il quinto. C’è buona tecnica a centrocampo e attaccanti di categoria come Marotta e Polidori. È una squadra dalle importanti individualità, organizzata e allenata bene”.

Domani non ci sarà D’Ursi, assenza pesante per le caratteristiche dell’ex Bari e Pescara, che nessun altro in rosa possiede. Ciò, però, non dovrà rappresentare un impedimento alla ricerca del successo: “Devo decidere se far giocare Ogunseye o Tonin, che hanno caratteristiche diverse. Il primo è meno mobile, il secondo attacca di più la profondità. Con Ogunseye giocheremmo più la palla addosso, mentre Tonin è uno che sa attaccare lo spazio. E poi c’è Vuthaj è che un giocatore d’area di rigore. L’obiettivo principale, però, resta quello di riempire l’area di rigore. Chi giocherà dovrà lavorare e adeguarsi alle caratteristiche dei compagni. Valuterò tra oggi e domani”.

Per il tecnico rossonero il percorso di crescita è ancora lungo, ma è contento di come la squadra sta rispondendo agli input dell’allenatore: “Non siamo ancora quelli che vorrei fossimo, ma vedo dei miglioramenti nella riaggressione e in tutte quelle situazioni che puoi fare solo se c’è la condizione. Sabato scorso siamo arrivati stanchi a fine partita perché nel primo tempo abbiamo corso non nel modo giusto e speso tanto; nella ripresa abbiamo spinto di più per rimontare. Conto che la squadra migliori ogni giorno che passa”.

Non è previsto turnover, in vista della gara di Coppa di mercoledì (“Affronto la partita che arriva. Non posso e non voglio pensare a lungo termine”) e così per domani non ci sono grosse novità all’orizzonte. Ci si aspetta, però, qualcosa di più nello sviluppo dell’azione offensiva, dopo aver ricompattato quella difensiva: “Questa settimana abbiamo avuto il tempo per lavorare nel dettaglio sulla fase offensiva. Abbiamo fatto anche delle sedute sul tiro in porta. Ho sempre detto che non ho la bacchetta magica, so che i progressi arriveranno solo con il lavoro, la costanza, la ripetitività. I giocatori devono avere la voglia di segnare anche in allenamento, altrimenti poi durante le partite il gol non lo fai. In allenamento sono un martello, ma i ragazzi mi stanno dando grande disponibilità”.

Dall’attacco ai portatori di qualità, Schenetti e Peralta, che continuano a lavorare per ritagliarsi uno spazio in questo nuovo Foggia: “Sabato scorso ho detto che dobbiamo cercare di inserire più qualità. I ragazzi stanno lavorando, non si sono persi in questo momento in cui non stanno giocando. Stanno cercando di capire dove possono essere collocati nel 3-5-2 e lo stanno facendo con grande impegno. La realtà è questa, io sono l’allenatore che fa delle scelte, tutti devono rispettarle e mettersi nelle condizioni di farsi scegliere”.

Il discorso non può che scivolare anche sulle vicende societarie, sulle quali il tecnico cerca di soffermarsi poco: “Penso ad allenare la squadra, i ragazzi hanno risposto alle mie sollecitazioni. Non ho dovuto dir loro nulla di specifico, non ne ho avuto la necessità. Sulla vicenda del presidente, non parlo di cose che non conosco”.