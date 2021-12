Il Lucera cade di misura a San Ferdinando

Il San Ferdinando batte di misura il Lucera per 2-1. Padroni di casa in doppio vantaggio nel primo tempo con Garbetta che mette la quarta sulla fascia destra e batte Curci. Il raddoppio arriva con un colpo di testa di Rotunno. Nella ripresa, al 42' arriva il gol di Monaco che accorcia le distanze per i lucerini. Il girone di andata della squadra di mister Fabrizio Di Flumeri si chiude a metà classifica con 20 punti frutto di 6 vittorie e due pareggi. Cinque le sconfitte subite per un totale di 20 reti realizzate e 19 subite. Una navigazione tutto sommato tranquilla per una squadra che dovrebbe ambire a ben altri obiettivi per importanza della città che rappresenta.