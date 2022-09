Poker della Nuova Daunia in trasferta a Palese

La Nuova Daunia di mister Lannunziata inizia come meglio non si può il campionato di Promozione pugliese. I foggiani mostrano subito che l'entusiasmo per la vittoria dell'ultumo torneo di Prima Categoria è corroborato dalla capacità della squadra di dire la propria anche in un campionato di livello superiore, con una rosa confermata pressoché in blocco e pochi e mirati innesti volti ad innalzare il tasso tecnico dei neroverdi. La pratica Virtus Palese (neopromossa come la compagine del capoluogo dauno) è liquidata già nella prima frazione con i foggiani che chiudono sull'1-3 grazie ai gol di Lembo, Lo Muzio e Vallario. Per i baresi a segno Miccoli. Nella seconda frazione viene espulso Lembo al 78' ma Vallario ha il tempo di siglare la quarta rete e la sua personale doppietta.