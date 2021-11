Torremaggiore surclassato dalla capolista Gioiese che vince 7-2

L'Atletico Torremaggiore perde malamente sul campo della capolista del campionato di Promozione molisana. La Virtus Gioiese, squadra di Gioia Sannitica in provincia di Caserta, si è imposta con un perentorio 7-2 sui rossoblu di mister Luigi Acquafresca. A segno Barone e Riccio due volte a testa oltre che Vecchio, Leonetti e Gilardi. Per i torremaggioresi, ultimi in classifica a 4 punti frutto di altrettanti pareggi e con la peggior difesa del torneo con 34 gol subiti, è andato a segno Pettolino e Carchia.

"Una gara dal destino già scritto in cui, però, la mia squadra non ha comunque sfigurato nonostante il pesante passivo - commenta l'allenatore del Torremaggiore, Luigi Acquafresca - Eravamo decimati, siamo partiti per questa lunga trasferta, tre ore di viaggio, con soli 14 calciatori a disposizione e senza 6 titolari. Abbiamo giocato contro la squadra più forte del campionato, con centrocampo e attacco da categoria superiore. Ora, nel mercato di dicembre, cercheremo di rinforzarci per centrale l'obiettivo salvezza".