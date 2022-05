Zeman si aspetta il regalo di compleanno a Chiavari contro l'Entella

Ci saranno più foggiani che tifosi dell’Entella. E questo è un grande vantaggio, già tastato con mano nel biennio di Serie B dove il Foggia, di fatto, ha giocato sovente in casa anche quando i kilometri di distanza dal capoluogo dauno erano centinaia. Alle 20:30 a Chiavari i rossoneri del Maestro Zeman dovranno fare un bel regalo di compleanno al boemo staccando il pass per proseguire la loro avventura play-off dopo aver fatto fuori Turris ed Avellino. Si parte dall’1-0 dell’andata, domenica allo Zaccheria, firmato da capitan Alessio Curcio al minuto 90. Poco, anche se ai dauni può bastare anche un pareggio. I liguri invece dovranno fare la partita della vita e provare a far male con le loro numerose bocche di fuoco rimaste a secco nella trasferta foggiana. La Virtus Entella, tra le mura amiche, ha costruito larga parte delle proprie fortune nel corso della stagione nel girone B di Serie C: 14 vittorie e tre pareggi per 40 gol fatti e 14 subiti. Solo due volte il “Comunale” di Chiavari è stato violato: dalla Reggiana e dal Modena, vale a dire dalle “regine” del torneo.

Il Foggia torna a calcare il campo dei liguri dopo avervi esordito in Serie B edizione 2017/2018. Kragl e Mazzeo misero le cose in chiaro per il “nuovo” Foggia rimodellato da Nember e consegnato a Stroppa per un girone di ritorno super. La Mantia rese la sconfitta meno amara per l’Entella.

Arbitro dell’incontro sarà Alessandro Di Garci di Como.

Di seguito l’attuale rosa del Virtus Entella. Per ogni calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti relative sia al girone B di Serie C che alle prime tre partite play-off.

VIRTUS ENTELLA – Allenatore: Gennaro Volpe

PORTIERI

Daniele Borra (Confermato – 1995) (23/-19 + 2/-2)

Andrea Paroni (Confermato – 1989) (14/-20)

Ovidijus Siaulys (Confermato – 1999) (1/-1)



DIFENSORI

Davide Alesso (Cresciuto nella società – 2003) (1/0)

Luca Barlocco (Proveniente dal Vicenza – 1995) (24/1 + 2/0)

Gabriel Cleur (Confermato – 1998) (23/1)

Marco Chiosa (Confermato – 1993) (22/0 + 2/0)

Mauro Coppolaro (Confermato – 1997) (32/3 + 3/0)

Markus Pavic (Confermato – 1995) (18/0 + 1/0)

Michele Pellizzer (Confermato – 1989) (14/0 + 2/0)

Kosovar Sadiki (Proveniente dal Finn Harps – 1998) (11/0 + 2/0)

Matias Silvestre (Proveniente dal Mouscron – 1984) (20/0)



CENTROCAMPISTI

Daniele Dessena (Proveniente dal Pescara – 1987) (24/1 + 3/0)

Leonardo Di Cosmo (Proveniente dal Virtus Francavilla – 1998) (25/1 + 2/0)

Nermin Karic (Proveniente dal Sudtirol – 1999) (35/3 + 2/1)

Jacopo Lipani (Proveniente dal Derthona – 2001) (16/0 + 0/0)

Lorenzo Meazzi (Cresciuto nella società – 2001) (15/0 + 1/0)

Riccardo Palmieri (Proveniente dal Fiorenzuola – 1995) (11/1 + 2/0 + 20/5 nel Fiorenzuola)

Andrea Paolucci (Confermato – 1986) (31/1 + 1/0)

Armand Rada (Proveniente dal Renate – 1999) (26/1 + 2/0)

Andrea Schenetti (Confermato – 1989) (30/9 + 2/0)



ATTACCANTI

Alessandro Capello (Confermato – 1995) (20/2 + 1/0)

Ndiack Gningue (Cresciuto nella società – 2004) (2/0)

Facundo Lescano (Proveniente dalla Sambenedettese – 1996) (32/10)

Andrea Magrassi (Proveniente dal Pontedera – 1993) (37/10 + 2/0)

Silvio Merkaj (Proveniente dal Vastogirardi – 1997) (35/12 + 2/0)

Leonardo Morosini (Confermato – 1995) (21/6 + 1/0)

Claudio Morra (Proveniente dal Pordenone – 1995) (6/0)



CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

Federico Bonini (D) (Confermato e poi ceduto al Gubbio – 2001) (1/0)

Andrea Bruno (D) (Cresciuto nella società e poi ceduto al Legnagno – 2001) (6/0)

Ilias Koutsopias (C) (Confermato e poi ceduto alla Ternana – 2001) (1/0)

Federico Macca (C) (Cresciuto nella società e poi ceduto al Genoa – 2003) (5/0)

Manuel Cicconi (A) (Proveniente dal Como e poi ceduto al Renate – 1997) (13/0)