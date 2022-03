Manita del Real Siti al Vigor Trani

Il Real Siti fa il suo dovere in casa del Vigor Trani, fanalino di coda del campionato. Finisce 5-1 per la squadra di mister Pino Lo Polito che passa grazie a una autorete degli avversari e poi dilaga con Ciccone e una tripletta di Ashik. Con questa vittoria i verdazzurri tornano a respirare un po' passando a quota 21 in classifica, in compagnia di Orta Nova e Borgorosso Molfetta in piena zona play-out. Gli ortesi hanno due partite in meno, il Vieste, a quota 23, è a un tiro di schioppo. Canosa e San Marco, tuttavia, restano in scia.