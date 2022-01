"Clamoroso a Ruvo". Il Trani vince la sua prima partita in campionato contro l'Orta Nova

Squadra in casa

Squadra in casa Vigor Trani

Il Team Orta Nova esce con le ossa rotte dalla trasferta di Ruvo di Puglia contro il Vigor Trani. L'ultima della classe decide di risorgere nella prima apparizione del 2022 e lo fa rifilando tre gol ai biancocelesti di mister Luigi Agnelli. Tranesi in vantaggio al 46' con Ferrante e ancora con Terrevoli al 75'. Per l'Orta Nova Lombardi accorcia le distanze due minuti dopo. Ma è Navarra, al 95', ad archiviare la partita. Trend decisamente negativo per gli ortesi che, nelle ultime 6 gare, hanno raccolto solo cinque punti frutto di una vittoria e due pareggi. Tre le sconfitte subite. Peggio ha fatto solo il San Severo (battuto dal Team prima di Natale al "Ricciardelli") e, appunto, il Trani che raccoglie i primi tre punti stagionali alla sedicesima di campionato.