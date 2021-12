Poker del Manfredonia a Trani

Manfredonia corsaro al "San Pio" di Bari dove regola per 4-1 il fanalino di coda Vigor Trani. Tutto facile, come prevedibile, per i biancocelesti di mister Franco Cinque che, ci fossero ancora, sarebbero in zona play-off da stasera a scapito del San Severo, soccombente in casa nel derby contro l'Orta Nova. Contro i tranesi sblocca Morro di testa, raddoppia capitan Trotta con un tiro a giro imparabile e poi replica su calcio di punizione. I tranesi accorciano le distanze con Navarra ma è Salvemini a chiudere definitivamente i conti e a portare i sipontini a quota 24 punti. In settimana, i manfredoniani hanno perso nel recupero della nona giornara contro il Corato. A Monte Sant'Angelo, dove la gara era stata sospesa al 25' del primo tempo per nebbia, i neroverdi hanno vinto per 2-1 grazie alle reti messe a segno da Bozzi e Azzarito, intermezzate dal momentaneo pareggio del solito Trotta.