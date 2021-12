Terza vittoria di fila per l'Atletico Vieste che batte il Vigor Trani a Ruvo

Terza vittoria di fila per l'Atletico Vieste di mister Francesco Sollitto che, a Ruvo di Puglia, batte il Vigor Trani, fanalino di coda del torneo, per 2-0. I garganici passano in vantaggio al nono con De Vita e chiudono la pratica al 39' della ripresa con Ricciardi. Il Trani chiude la partita in 8 uomini per le espulsioni, tra gli altri, di Mongelli e Cannito. Il girone di andata dei viestani si chiude a 18 punti (come il Trinitapoli, ndr) frutto di cinque vittorie e tre pareggi. Cinque le sconfitte subite per un totale di 17 realizzate e altrettante incassate.