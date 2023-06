Spettacolo allo Zaccheria, applausi e cori ai giocatori in partenza per Pescara: "Noi ci crediamo"

Decine e decine di tifosi, simpatizzanti e supporter rossoneri, hanno raggiunto il Pino Zaccheria per salutare il pullman della squadra in partenza per Pescara, dove domani si disputerà la gara di ritorno delle semifinali playoff. Cori e tifosi della Curva Sud hanno accompagnato l'uscita dallo stadio del mezzo della società con a bordo i calciatori, mister, staff e dirigenti