Gol incredibile da calcio d'inizio: è del foggiano Sasà Bruno la rete più veloce di sempre

Nei quarti di finale di andata della Coppa Italia di categoria il Foggia Incedit espugna Spinazzola con un secco cinque a u uno in trasferta per effetto dei gol siglati da Montemorra e dalle doppietta di Salvatore Bruno e Facundo Gonzalez. Il primo gol è stato siglato da Sasà Bruno, per gli amici 'Freccia', da calcio d'inizio. E' il più veloce di sempre: un secondo!