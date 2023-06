Gol annullato a Ogunseye e il fallo da rigore su Frigerio: le immagini video

La società rossonera recrimina per un doppio torto arbitrale e mostra le immagini sul suo profilo Facebook: dal gol regolare di Ogunseye al minuto 48 - con il capitano del Lecco Celjak che fa di tutto per cadere - all'episodio del rigore non concesso per fallo di Lepore su Frigerio, il cui intervento non permette al centrocampista rossonero, in anticipo sull'avversario, di indirizzare il colpo di testa nello specchio della porta ma di tentare una disperata torsione.