Verso Trinitapoli-San Severo, le parole di mister Francesco Bonetti

“Finalmente torno in panchina dopo aver scontato una squalifica di quindici giorni che reputo eccessiva. Tuttavia ho investito questo tempo per osservare la mia squadra da una prospettiva diversa, quella degli spalti. Una opportunità per constatare quelli che sono i pregi, i progressi della mia squadra, così come gli aspetti su cui continuare a lavorare per migliorarci. Sono rimasto impressionato dalla organizzazione dell’Unione Calcio Bisceglie, specie in fase di pressing. Rispetto a ciò sono rimasto positivamente colpito dalla capacità del San Severo di applicare costantemente i concetti su cui ci basiamo per preparare le partite in settimana: attaccare gli spazi, spostare gli avversari su posizioni in cui sono più deboli. Ed è gratificante vedere che i miei giocatori abbiano raggiunto ormai ottimi livelli. Ciò mi ha permesso di passare, in allenamento, a nuovi step utili ad alzare ulteriormente l’asticella della nostra preparazione tecnico-tattica – commenta mister Francesco Bonetti alla vigilia della gara contro il Trinitapoli – Un avversario ostico, con calciatori esperti e di categoria superiore, buoni palleggiatori e abili nell’uno contro uno. Una squadra che ha fame di punti e voglia di dimostrare che l’attuale posizione di classifica non rende loro giustizia. Dall’altra parte ci saremo noi, determinati a fare risultato e ad allungare la nostra lunga striscia positiva in campionato”, conclude l’allenatore dei giallogranata.

Questi i convocati da mister Francesco Bonetti per la sfida delle 14:30 contro la Di Benedetto



Portieri: Carella (2003), Equestre (2001);

Difensori: Consolazio, Diop, Grasso (2001), Minucci (2003), Pissinis, Visani;

Centrocampisti: Feltre (2002), Lamatrice, Morra, Paolillo, Torraco (2002);

Attaccanti: Abbisinia (2002), Brattoli (2003), De Cotiis (2003), De Vivo, Fantasia (2003), Garcia, Nicodemo (2001)