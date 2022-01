Verso Sorrento-Cerignola, le dichiarazioni di mister Pazienza

“Sapevamo che dovremo affrontare molte partite ravvicinate e siamo pronti per questo. Oggi ci tocca un avversario difficile su un campo altrettanto difficile considerate le piccole dimensioni. Il Sorrento è una squadra ben attrezzata fisicamente e tecnicamente. Alla fisicità si aggiungono elementi come La Monica Rizzo, veloci e bravi negli inserimenti. Una squadra pericolosa sulle seconde palle. Da parte nostra ci sarà la massima attenzione per una partita che sarà sicuramente combattuta. Ci arriviamo con l’entusiasmo dell’ottimo risultato di Brindisi e consapevoli che stiamo abbastanza bene sia fisicamente che psicologicamente. Dobbiamo però costantemente migliorare le prestazioni per cercare di raccogliere sempre il massimo. Un bene che il campionato non sia stato nuovamente fermato. Siamo ormai abituati ai cambiamenti repentini ma abbiamo bisogno di continuità e normalità”, afferma l’allenatore del Cerignola, Michele Pazienza, alla vigilia del match di Sorrento.