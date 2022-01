Verso Sorrento-Cerignola, i precedenti tra le due squadre

Squadra in casa

Squadra in casa Sorrento

Una vittoria e due sconfitte. Questo il bilancio dei precedenti tra Cerignola e Sorrento allo stadio Italia in Serie D. Vittoria gialloblu per 2-1 nella stagione 2018/2019 grazie alle reti di Loiodice e Lattanzio che ribaltarono l’iniziale vantaggio dei rossoneri siglato da De Angelis su penalty. Nella stagione successiva stesso risultato, ma stavolta a favore dei padroni di casa, con la stessa dinamica della stagione precedente a parti invertite: vantaggio cerignolano di Rodriguez su rigore, pareggio costiero di Herrera (ex di turno nella stagione 207/2018) sempre dagli undici metri e gol vittoria di La Monica. Nella passata stagione sorrentini vittoriosi con il più classico dei risultati grazie ai gol realizzati da Mezavilla e Sandomenico.