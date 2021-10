Verso San Severo-Città di Mola: le dichiarazioni di mister Francesco Bonetti

Nel San Severo rientreranno il difensore Diop e il centrocampista Paolillo. Al Mola mancheranno per squalifica un elemento di esperienza in attacco come Falconieri oltre che l’under Daniele.

Altra sfida di “vertice” domani alle 15:30 al “Ricciardelli” tra i giallogranata di mister Francesco Bonetti e il Città di Mola, una compagine costruita sicuramente per tentare il salto di categoria.

Mister Bonetti ha analizzato la settimana in casa sanseverese partendo dall’analisi della sconfitta di Barletta: “una sconfitta che ha fatto male. Abbiamo però accettato il verdetto del campo e siamo ripartiti subito cogliendo gli aspetti positivi della gara contro il Barletta. Sicuramente, per qualità di organico, i nostri avversari potevano dimostrare di più. Siamo stati bravi noi a gestire bene larga parte del primo tempo passando anche in vantaggio. Il nostro gol è stato frutto proprio di quella che è la nostra mentalità: quella di giocare bene a calcio. Poi l’episodio del pareggio, frutto di una evidente posizione di fuorigioco, ha permesso ai barlettani di riprendersi e di far emergere quella che è l’esperienza di alcuni elementi”.

Bonetti ha poi posto l’attenzione sulla sfida di domani: “abbiamo preparato la gara contro il Mola sulla base di quelli che sono i loro punti di forza e i loro punti di debolezza. Ma, indipendentemente dall’avversario, il nostro lavoro si basa sempre su quelli che devono essere i nostri miglioramenti e quello che deve essere il nostro percorso di maturazione. Possesso palla, occupazione degli spazi, aggressione della profondità sono alcuni dei concetti che trasmetto alla mia squadra che deve saper giocare un calcio propositivo. La differenza in campo dobbiamo farla noi, con la nostra determinazione e il desiderio di fare sempre risultato”.

“Mi sono integrato bene nel gruppo e il gioco che propone il mister è quello che piace a me. Stiamo bene fisicamente e abbiamo preparato al meglio la sfida contro il Mola. Abbiamo voglia di vincere e daremo il massimo per centrare il risultato”, aggiunge il difensore argentino Aldo Pissinis.