Verso Palermo-Foggia: i precedenti tra le due squadre

Undici vittorie per il Palermo, otto pareggi e quattro vittorie per il Foggia di cui una a tavolino. Il bilancio dei precedenti tra rosanero e foggiani è decisamente a favore dei siciliani che, però, sono tornati a vincere una gara di campionato contro i dauni soltanto nella passata stagione in Serie C, dopo un digiuno che durava dalla stagione 84/85 in C1. Due delle tre vittorie sul campo ottenute dal Foggia al “Barbera”, infatti, sono arrivate a distanza di vent’anni l’una dall’altra e, in entrambi i casi, in Serie B: nel 96/97 fu Roberto Colacone a regalare una delle cinque vittorie in trasferta di quella stagione alla squadra di Tarcisio Burgnich; nel 17/18 Duhamel e Kragl ribaltarono l’iniziale vantaggio dei palermitani messo a segno da Nestorovski su calcio di rigore. Ben 14 dei 23 incontri disputati tra Palermo e Foggia sono stati giocati in Serie B. Ma è indubbiamente la partita del 4 giugno 1989 disputata sul neutro di Trapani (a causa dei lavori di realizzazione de “La Favorita” a Palermo per i Mondiali di Italia 90, ndr) quella che rappresenta una pietra miliare nella storia del calcio foggiano. Fu, quella, infatti, la partita che regalò l’aritmetica promozione in Serie B ai rossoneri di Giuseppe Caramanno. Una punizione velenosa di Onofrio Barone portò in vantaggio il Foggia. Per il Palermo pareggiò i conti Gaetano Auteri ma non servì a nulla, nonostante l’inferiorità numerica dei dauni per l’espulsione di Coppola. Il Foggia tornò in Serie B dopo 6 stagioni di Serie C1 e il Palermo, concorrente diretto nella corsa alla cedetteria, fu costretto a rinviare la propria promozione di due stagioni (ci arriverà all’esito della stagione 90/91, ndr). A rileggere i marcatori rosanero delle varie sfide tra siciliani e dauni, oltre ad Auteri attuale allenatore del Pescara, balzano agli occhi nomi che hanno fatto la storia del calcio italiano: da Gianpiero Gasperini, attuale allenatore dell’Atalanta, a Ignazio Arcoleo, che da allenatore avrebbe allenato il Palermo prima e il Foggia con poca fortuna poi; da Egidio Calloni, lo “sciagurato Egidio” come lo soprannominò Gianni Brera ai tempi del Milan per via di una certa facilità nel sbagliare gol, a Guido Magherini, estroso centrocampista negli anni Settanta poi coinvolto nel “Totonero” del 1980 mentre era capitano del Palermo, fino all’attaccante cerignolano Gianni De Rosa, prematuramente scomparso nel 2008 in un incidente stradale, che proprio con la casacca del Palermo ha vissuto le sue stagioni migliori.

Di seguito l'elenco dei precedenti tra Palermo e Foggia in Sicilia