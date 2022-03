Verso Paganese-Foggia, i precedenti tra le due squadre

Sono 6, finora, i precedenti tra Paganese e Foggia al “Marcello Torre” e tutti racchiusi negli ultimi 14 anni e sempre in Serie C. Nel 2007/2008 un calcio di rigore di Ivan Tisci regalò i tre punti ai rossoneri di Nanu Galderisi. Nella stagione successiva pareggio “a occhiali” tra le due formazioni. Si passa direttamente all’era “dezerbiana”, nel 2014/2015, per trovare un secco 4-0 dauno con reti messe a segno da Sarno su rigore, Leonetti, Agostinone e autorete di Tartaglia. Non andò meglio, però, alla prima di campionato della stagione successiva, allorquando i Satanelli di mister De Zerbi furono battuti per 2-1 con reti dei padroni di casa messe a segno da Caccavallo e Deli. Sarno in pieno recupero accorciò le distanze per i rossoneri. Nella stagione 2016/2017 uno pari tra le due squadre con vantaggio del solito Sarno per i foggiani di Stroppa e pareggio degli azzurrostellati ad opera di Camilleri. Nella passata stagione, infine, altro poker rossonero servito da D’Andrea (doppietta), Curcio e Rocca. Per la Paganese a segno Schiavino per il momentaneo 2-1.