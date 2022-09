Verso Monterosi-Cerignola, le parole di mister Pazienza

Il grande giorno è arrivato. Alle 17:30 l'esordio dell'Audace in Serie C dopo 85 anni di assenza. A Pontedera, in Toscana, ci sarà il Monterosi ad attendere i gialloblu di mister Michele Pazienza per una sfida inedita. I cerignolani ci arrivano con l'entusiasmo che si accompagna alla prima "recita" stagionale e confortati dal buon test amichevole di una settimana fa contro l'Orta Nova, battuto per 6-0 grazie ai gol messi a segno da Malcore e Neglia in versione "doppiettisti" nonché da D'Andrea e Langella.



Queste le dichiarazioni di mister Pazienza a poche ore dal match: “Abbiamo cercato di prepararci al meglio per affrontare qualsiasi tipo di situazione che si presenterà nel corso della partita. Siamo pronti ad iniziare questo percorso con le giuste motivazioni e con la giusta mentalità per dare soddisfazioni ai tifosi che aspettano questo campionato da 85 anni. Affrontiamo una squadra composta da elementi di categoria come Carlini, Costantino, Parlati che sanno come approcciare. Abbiamo lavorato sodo per farci trovare pronti e siamo consapevoli che abbiamo ancora ampi margini di miglioramento. Una trasferta lunga, quella a Pontedera, cosa alla quale non siamo abituati, ma anche questa è una delle tante novità che ci aspettano. Motivo per il quale, in sede di calciomercato, abbiamo scelto anche calciatori con esperienza che sappiano aiutare i compagni di squadra all’esordio in questa categoria. Sono molto soddisfatto del mercato che abbiamo condotto e ringrazio la società e il direttore sportivo che non hanno lesinato sforzi per costruire la rosa che ho a disposizione, centrando tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati, cosa che non era affatto facile. Ringrazio anche i tifosi che ci stanno sostenendo nel corso dei nostri allenamenti in sede. Ci trasmettono la loro passione ed è evidente che hanno una gran voglia di vederci ben figurare. Ciò ci inorgoglisce e ci dà grandi responsabilità. Spetta adesso a noi ricambiare la fiducia che avvertiamo attorno e farlo mettendoci la testa e il cuore ci aiuterà sicuramente a superare ogni ostacolo, qualsiasi errore che naturalmente potrà presentarsi e verificarsi”.

Dalla parte opposta, mister Leonardo Menichini dichiara: "L'esordio "in casa" con il Cerignola neopromosso è carico di aspettative: arrivano con l'entusiasmo della matricola, quindi pericolosa: una compagine con delle motivazioni altissime che ha una organizzazione di gioco collaudata anche grazie al loro tecnico, in aggiunta a un mercato che ha visto innesti di giocatori di categoria. Sinceramente sono tutte gare insidiose quindi risulterei ripetitivo sulle altre squadre: ma noi seguiamo la nostra filosofia, quella che ci ha accompagnato anche nella scorsa stagione. Giocare una partita alla volta e guardare avanti partita per partita: i ragazzi lo sanno, stiamo lavorando al meglio in vista del campionato che incombe e che vogliamo affrontare con la nostra grinta di sempre".

I convocati del Monterosi Tuscia sono: Alia, Basile e Moretti tra i pali; Cancellieri, Borri, Verde, Giordani, Tartaglia, capitan Piroli, D'Antonio, Mbende e Di Renzo in difesa; Gaspari, Burgio, Parlati, Lipani, Tolomello e Cirone a centrocampo; Costantino, Carlini, Santarpia, Rossi, Liga, Di Francesco e Ferreri in attacco. Non figura l'ex Foggia Di Paolantonio in mediana. Indisponibile Caon in attacco.