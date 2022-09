Verso Monopoli-Cerignola, le parole di mister Pazienza

Serie C Girone C

"Arriviamo alla sfida di Monopoli con entusiasmo, questo è sicuro. Dobbiamo dare continuità, soprattutto sotto il piano della prestazione che un aspetto a cui tengo particolarmente. Abbiamo voglia di stupire ma per riuscirci dobbiamo essere consapevoli che la strada da seguire è quella del lavoro e del sacrificio perché tutto è migliorabile. Ci troveremo di fronte un avversario che ormai è un clienete abituale della Serie C, considerato che ci gioca da diverse stagioni. Ciò comporta avere l'esperienza necessaria per affrontare la categoria e, sicuramente, i nostri avversari hanno in organico elementi esperti. Mi preoccupa un po' quello che sarà il terreno di gioco del "Veneziani", sempre ostico per chiunque dato che è caratterizzato dalla presenza di buche. Tuttavia la presenza dei nostri tifosi, che anche stavolta ci seguiranno massicciamente, ci darà una grossa mano". Così Michele Pazienza, allenatore dell'Audace Cerignola, a poche ore dal derby contro il Monopoli in programma alle 20:30

Questi i convocati del Cerignola: Fares, Saracco e Trezza tra i pali; Allegrini, Blondett, Coccia, Giofrè, Gonnelli, Ligi, Olivera e Russo in difesa; Bianco, Botta, Capomaggio, Inguscio, Langella, Mancarella, Sainz-;Maza e Tascone a centrocampo; Achik, D'Andrea, D'Ausilio, Malcore, Neglia e Vitali in attacco.

In casa Monopoli, mister Giuseppe Laterza ha convocato: Nocchi, Avogadri e Iurino in porta; Falbo, Bizzotto, Fornasier, De Santis, Vireritti, Cristallo in difesa; Piccinni, De Risio, Vassallo, Bussaglia, Hamlili, Piarulli in mediana; Starita, Simeri, Rolando, Montini, Corti, Fella, Manzari, Ahmetaj e Cirrottola in avanti.