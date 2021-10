Verso il derby Bari-Foggia: i precedenti tra le due squadre

Terzo atto nell’anno 2021 per Bari-Foggia. I primi due se li sono aggiudicati i “galletti” grazie all’1-0 in campionato e al 3-1 dei play-off della passata stagione di Serie C. A maggio furono Marras e una doppietta di D’Ursi a eliminare il Foggia di Marchionni che andò in gol con Di Jenno. Il Foggia è stato “corsaro” al San Nicola in 6 occasioni: l’ultima in Coppa Italia edizione 2015/2016 allorquando i Satanelli di De Zerbi si imposero di misura grazie ai gol di Gigliotti e Floriano. Per il Bari a segno Defendi. In precedenza bisogna risalire alla stagione 96/97 in Serie B per trovare un successo rossonero firmato da Matrone (decisiva deviazione di Zanchi alle spalle di Fontana sulla punizione calciata dal terzino campano, ndr) e Di Michele (anche in questo caso, checché ne dicano gli almanacchi, lo stesso Zanchi contribuì a far rotolare il pallone in rete, ndr). Per i biancorossi gol del momentaneo vantaggio firmato da Di Vaio. L’impresa foggiana più bella è quella in Serie A edizione 91/92: 3-1 finale per la squadra di Zeman con reti segnate da Baiano, Shalimov e Kolyvanov. Per i baresi gol di Platt su rigore per il momentaneo 2-1. Più a ritroso, ma stavolta allo stadio “Delle Vittorie”, 1-0 per i dauni nel 72/73 in B con rete di Braglia e altra vittoria in Coppa Italia nel 64/65 per 4-1 con reti di Nocera, doppietta, Favalli e Patino. Complessivamente, tralasciando le contese tra Foggia e le squadre di Bari antecedenti agli anni Trenta, i biancorossi hanno battuto sedici volte i foggiani davanti al proprio pubblico (quattro volte in Coppa Italia, una ai play-off di Serie C, una volta in Serie A, 6 volte in Serie B, due volte in quarta divisione, due volte in Serie C, ndr). In cinque circostanze le partite sono finite in parità e tutte in Serie B di cui una sola volta per 0-0.

Di seguito l’elenco dei precedenti tra Bari e Foggia nel capoluogo pugliese