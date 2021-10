Verso Gravina-Cerignola, le parole del mister Michele Pazienza

Obiettivo vittoria per l'Audace Cerignola di mister Michele Pazienza che non nasconde la volontà di fare risultato a Gravina per riscattare le ultime due sconfitte rimediate a Casarano e contro l'Altamura.

"Alla gara di domani ci arriviamo bene - commenta Michele Pazienza - concentrati, pronti per fare una grandissima prestazione e dare battaglia al Gravina. Abbiamo lavorato sulla correzione degli errori commessi nelle ultime gare, analizzando anche le cose che abbiamo fatto bene che però non sono state accompagnate dai risultati. Domani dobbiamo presentarci nel migliore dei modi mostrando la voglia di riscattarci che ho visto nei mei calciatori in settimana. Il Gravina è avversario ostico ma noi restiamo concentrati su noi stessi. Siamo determinati ad ottenere il massimo del risultato. Dobbiamo essere più cattivi negli ultimi 20 metri e se riusciamo a sbloccare la partita abbiamo già visto che siamo capaci di fare grandi cose. Non dobbiamo però farci prendere dall’ansia e dalla frenesia ma restare sereni per esprimerci al meglio, consapevoli delle nostre potenzialità e qualità. I tifosi si aspettano di vedere sul campo il nostro carattere ed è tempo di dimostrarlo", conclude Pazienza.