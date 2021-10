Verso Foggia-Monopoli: i precedenti tra le due squadre

Bilancio nettamente a favore del Foggia nei nove precedenti allo Zaccheria contro il Monopoli. Un derby dalla storia recente, considerato che le due squadre hanno iniziato ad incrociare i loro destini soltanto a partire dagli anni Ottanta. Per i biancoverdi una sola vittoria nella stagione 2015/2016 in Serie C grazie alle reti del foggiano Croce e di Gambino che batterono i Satanelli di Roberto De Zerbi. Rossoneri e monopolitani si sono affrontati per cinque stagioni consecutive in Serie C1 negli anni Ottanta: tre vittorie per i dauni e due pareggi il bilancio del decennio “da bere”. Zeman battè i baresi nella stagione 86/87 grazie a una rete di Fabio Fratena al primo minuto di gioco. Nell’88/89 due pari con una delle due reti monopoliane messe a segno da Mauro Meluso che, l’anno dopo, avrebbe fatto parte del Foggia in Serie B e di cui, peraltro, sarebbe stato direttore sportivo in C2 nel 99/00. Di recente si registra l’unica sfida in Serie D tra le due squadre, nel 2012/2013, terminata in parità. Perentorio 4-1 rifilato dai rossoneri ai biancoverdi nella stagione della promozione in Serie B. Nella passata stagione, un gran gol su punizione del solito Curcio regalò i tre punti ai padroni di casa.

Di seguito l’elenco dei precedenti tra Foggia e Monopoli allo Zaccheria