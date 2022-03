Verso Foggia-Catania, i precedenti tra le due squadre

Serie C Girone C

Bilancio nettamente a favore del Foggia nei precedenti contro il Catania tra le mura amiche. Dodici vittorie rossonere ma anche dieci pareggi contro gli etnei “corsari” nel capoluogo dauno soltanto in due circostanze. La prima volta alla “prima” del campionato di Serie B 81/82 grazie ad una autorete di Bianco. La seconda in Coppa Italia edizione 2018/2019 allorquando una doppietta di Rossetti e Lodi affondarono i dauni di Grassadonia a segno con Gori.

Il Foggia ha battuto i siciliani tre volte in Serie A: nel 64/65 grazie a un gol di Nocera, nella stagione successiva con le reti di Lazzotti e Micheli due volte su calcio di rigore, nel 70/71 con rete di Mola. Cinque i successi dauni in Serie B e tre in Serie C, ultimo dei quali risalente alla stagione 2015/2016 con mister De Zerbi in panchina: finì 3-0 con Floriano, Iemmello e capitan Agnelli nel tabellino dei marcatori.

Per quel che concerne i pareggi tra la due squadre, ben 6 di questi sono maturati in Serie B e quattro in Serie C.

Nella passata stagione finì due pari con Curcio e D’Andrea a portare in doppio vantaggio la squadra di mister Marchionni e Golfo, con una doppietta, a salvare capra e cavoli per i suoi.

Di seguito l'elenco completo dei precedenti tra Foggia e Catania

1935-36: Foggia-Catania 3-1 (Serie B)

1937-38: Foggia-Catania 1-1 (Serie C)

1940-41: Foggia-Catania 0-0 (Serie C)

1948-49: Foggia-Catania 1-1 (Serie C)

1963-64: Foggia-Catania 2-1 (Coppa Italia)

1964-65: Foggia-Catania 1-0 (Serie A)

1965-66: Foggia-Catania 3-0 (Serie A)

1967-68: Foggia-Catania 1-0 (Serie B)

1968-69: Foggia-Catania 1-0 (Serie B)

1969-70: Foggia-Catania 0-0 (Serie B)

1970-71: Foggia-Catania 1-0 (Serie A)

1971-72: Foggia-Catania 4-1 (Serie B)

1972-73: Foggia-Catania 1-0 (Serie B)

1975-76: Foggia-Catania 0-0 (Serie B)

1979-80: Foggia-Catania 2-0 (Serie C1)

1980-81: Foggia-Catania 0-0 (Serie B)

1981-82: Foggia-Catania 0-1 (Serie B)

1982-83: Foggia-Catania 0-0 (Serie B)

1987-88: Foggia-Catania 2-1 (Serie C1)

1988-89: Foggia-Catania 0-0 (Serie C1)

2015-16: Foggia-Catania 3-0 (Lega Pro)

2016-17: Foggia-Catania 0-0 (Serie C)

2018-19: Foggia-Catania 1-3 (Coppa Italia)

2020-21: Foggia-Catania 2-2 (Serie C)