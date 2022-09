Verso Fidelis Andria-Audace Cerignola, le parole di mister Pazienza

Serie C Girone C

"Con l’entusiasmo andiamo a sopperire alla fatica dettata dai pochi giorni che abbiamo avuto per recuperare dalla partita contro il Giugliano. Siamo però consapevoli che dobbiamo offrie una grande prestazione per prendere altri punti contro una diretta concorrente e muovere la classifica. Siamo determinati, concentrati e pronti per affrontare al meglio il derby contro la Fidelis Andria. Mi aspetto un atteggiamento voglioso e umile da parte dei miei giocatori che devono saper esprimere quelle qualità utili a una squadra che deve salvarsi e saperlo fare su un campo difficile. La Fidelis è una squadra giovane come lo è la nostra e che ha il nostro stesso obiettivo. Mi aspetto una partita divertente così come, ovviamente, spero che gli episodi giochino a nostro favore. Una sfida indubbiamente difficile contro un avversario che vorrà fare bottino pieno davanti ai propri tifosi dopo due pareggi consecutivi. A noi il compito di sfoderare una grande prestazione, il risultato a quel punto verrà da sé". Così mister Michele Pazienza alla vigilia del derby di stasera alle 21 al "Degli Ulivi" contro la Fidelis Andria per quella che sarà la prima sfida tra i professionisti tra due compagini, al ventesimo confronto complessivo nella loro storia.

I convocati del Cerignola sono: Fares, Saracco e Trezza in porta; Allegrini, Coccia, Farucci, Giofrè, Gonnelli, Ligi, Olivera, Russo in difesa; Bianco, Botta, Capomaggio, Inguscio, Langella, Mancarella, Sainz-Maza e Tascone a centrocampo; Achik, D'Andrea, D'Ausilio, Malcore, Neglia e Vitali in attacco.

I convocati di mister Cudini per la Fidelis sono: Savini e Zamarion tra i pali; Ercolani, Milillo, Delvino, Graziano, Dalmazzi, Mariani, Pinelli, Fabriani e Hadziosmanovic in difesa; Arrigoni, Paolini, Zenelaj, Alba, Candellori, Djibril e Urso in mediana; Sipos, Bolsius, Pavone, Mercurio, Persichini e Orfei in avanti. Assente Ciotti.