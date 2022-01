Verso Fasano-Cerignola, i precedenti tra le due squadre

Squadra in casa

L’Audace Cerignola è chiamato a invertire il trend negativo sul campo del Fasano. Due precedenti e due sconfitte per i cerignolani, finora. Nella stagione 2018/2019 vittoria fasanese per 2-1 con reti messe a segno da Nadarevic, che avrebbe poi vestito la casacca gialloblu nella seconda parte di quella stagione, pareggio di Longo e gol vittoria biancazzurra a firma di Montaldi, altro ex di turno. Nella stagione 2020/2021, invece, basta un gol di Difino a regalare i tre punti ai brindisini.